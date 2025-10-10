GRAIN DE CIEL HISTOIRE D’EAU H2O Espace Camille Flammarion Pornichet

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

10 octobre 2025 20:30

22:30

2025-10-10

Comment et pourquoi l’eau a autant d’importance sur Terre ?

Pour l’humanité l’eau est un bien précieux, généralement considéré comme le préalable à l’apparition de la vie et essentielle à notre survie. Nées du mariage de 2 gaz, l’hydrogène et l’oxygène, ses propriétés sont remarquables à tous points de vue. Les astronomes, avec leurs télescopes et sondes perfectionnés, vont de découverte en découverte à son sujet du fait de son existence dans d’autres planètes que la nôtre. Le propos de Jacques Barbot sera d’examiner ses propriétés, puis de voir les estimations actuelles de l’existence d’eau sur les planètes (tout du moins celles du système solaire), et enfin surtout son importance pour le maintien de la vie sur Terre et ses caprices dans sa participation au dérèglement climatique dont tout le monde parle… ?



Informations pratiques

Où ?

Espace Camille Flammarion

Quand ?

10 octobre

⏰ Horaires ?

De 20h30 à 22h30

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 22 15

English :

How and why is water so important on Earth?

German :

Wie und warum ist Wasser auf der Erde so wichtig?

Italiano :

Come e perché l’acqua è così importante sulla Terra?

Espanol :

¿Cómo y por qué es tan importante el agua en la Tierra?

