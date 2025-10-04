Grain de sable mediatheque la bulle vasteville La Hague

Grain de sable Samedi 4 octobre, 10h30 mediatheque la bulle vasteville Manche

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale ;

Anne Blon et Marie Naud – Association Toile d’éveil

Toile d’éveil c’est une équipe d’artistes et de bénévoles engagée pour la promotion de l’éveil culturel et artistique auprès du jeune enfant et de sa famille. Anne Blon travaille au sein de l’association Toile d’Eveil depuis 2007, en tant que plasticienne et Marie Naud est comédienne, conteuse, chanteuse.

Grain de sable

Il pleut du sable, les grains minuscules rebondissent, roulent, s’entassent, des montagnes apparaissent, une île, un labour … Un monde naît, celui de Petigrain. Ce grain de sable curieux, espiègle, surgit par une nuit d’orage, sur une terre qui lui est encore inconnue… Il y fait des rencontres brusques, surprenantes, décisives. C’est l’histoire de sa traversée pour retrouver les siens. Ce petit être, en quête d’identité, porté, transporté par sa curiosité, avance dans un monde en perpétuelle transformation. Ce spectacle joue des singularités et des métamorphoses de la matière sable.

Durée : 45 min

Âge : 6 mois à 6 ans

mediatheque la bulle vasteville 7 bis rue Jacques Prévert La Hague 50440 Manche Normandie

