Grain de sable théâtre de matière rue Neuve Sillé-le-Philippe

Grain de sable théâtre de matière

rue Neuve Salle polyvalente Sillé-le-Philippe Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Il pleut du sable, les grains minuscules rebondissent, roulent, s’entassent, frémissent…

Des montagnes apparaissent, une île, un océan de labour.

Un monde naît, celui de Petigrain.

Par une nuit d’orage, ce grain de sable, curieux et espiègle, est précipité sur cette terre qui lui est encore inconnue.

Porté et transporté par son appétit de la découverte, ce petit être en quête d’identité, va traverser un labyrinthe de paysages et rencontrer des personnages étranges.

Mais retrouvera-t-il les siens ?

– Tarif unique 5€ .

rue Neuve Salle polyvalente Sillé-le-Philippe 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grain de sable théâtre de matière Sillé-le-Philippe a été mis à jour le 2025-10-13 par Pays Perche Sarthois