Grain de Sail, Grain de Sail, Ploujean

Grain de Sail 5 et 6 juin Grain de Sail Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Venez également goûter à l’aventure Grain de Sail avec un parcours ludique et didactique dans notre galerie de 250 m2, atmosphère dépaysante et décor unique en son genre, dans le cadre d’une visite libre (sans guide). De la fève de cacao à la confection des tablettes, la production du chocolat et l’univers Grain de Sail n’auront plus de secrets pour vous.

– Visite de la galerie seule:

Adultes et enfants à partir de 8 ans : 3€

Enfants de moins de 8 ans : gratuit

– Atelier « labo tablettes » + visite de la galerie :

Atelier à partir de 5ans

Adultes et enfants à partir de 8 ans : 12€

Enfants entre 5 et 7 ans : 7.50€

Sur réservation

Grain de Sail 7 rue du Cosquer 29600 Morlaix Ploujean 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0298 624091 »}, {« type »: « link », « value »: « https://visites-morlaix.graindesail.com/etablissement/ed001139-5f65-425f-8df0-bd7ef3da0074/evenement/719aff0c-c19f-d7a5-3cc7-721ffae3677b »}]

Venez nous rendre visite à Morlaix !

DR