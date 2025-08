Grain d’Phonie en concert avec Cécilia Pascal Rue du Pré aux dames Chabeuil

Grain d’Phonie en concert avec Cécilia Pascal

Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Grain d’phonie présente son nouveau spectacle issu d’un coup de foudre réciproque lors des répétitions du show 500 voix pour Queen !

Coup de foudre unanime pour la voix et la personne de Cécilia, coup de foudre pour la puissance du chœur et son dynamisme.

Rue du Pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 83 94 59 graindphonie26@yahoo.fr

English :

Grain d?phonie presents its new show, the result of a mutual love at first sight during rehearsals for the show 500 Voices for Queen!

It was love at first sight for Cécilia’s voice and personality, and love at first sight for the power and dynamism of her voice.

German :

Grain d’phonie präsentiert seine neue Show, die aus einer gegenseitigen Liebe auf den ersten Blick während der Proben zur Show 500 Stimmen für Queen entstanden ist!

Wir haben uns auf den ersten Blick in Cecilias Stimme und Person verliebt, auf den zweiten Blick in die Kraft des Chors und seine Dynamik.

Italiano :

Grain d’Phonie presenta il suo nuovo spettacolo, frutto di un amore a prima vista durante le prove di 500 Voices for Queen!

È stato amore a prima vista per la voce e la persona di Cécilia, e amore a prima vista per la potenza e il dinamismo della sua voce.

Espanol :

¡Grain d’phonie presenta su nuevo espectáculo, fruto del amor a primera vista durante los ensayos de 500 Voices for Queen!

Fue amor a primera vista por la voz y la persona de Cécilia, y amor a primera vista por la potencia y el dinamismo de su voz.

