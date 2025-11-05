Graine d’artiste Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’artiste Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 5 novembre 2025.

Rejoignez-nous pour un atelier créatif où petits et grands transformeront

des rouleaux de papier toilette, bouchons et autres matériaux récupérés en

petites voitures de course uniques et colorées. Un moment ludique et écologique

pour apprendre à créer tout en s’amusant !

Prêts à faire rugir vos moteurs artisanaux ? Inscrivez vous vite, les

places sont limitées !

Ce mois-ci, notre graine d’artiste vous invite à fabriquer votre propre bolide de course… 100% récup’ et 100% fun !

Le mercredi 05 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/