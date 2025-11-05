Graine d’artiste Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Rejoignez-nous pour un atelier créatif où petits et grands transformeront
des rouleaux de papier toilette, bouchons et autres matériaux récupérés en
petites voitures de course uniques et colorées. Un moment ludique et écologique
pour apprendre à créer tout en s’amusant !
Prêts à faire rugir vos moteurs artisanaux ? Inscrivez vous vite, les
places sont limitées !
Ce mois-ci, notre graine d’artiste vous invite à fabriquer votre propre bolide de course… 100% récup’ et 100% fun !
Le mercredi 05 novembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/