Graine d’artiste des bébés : Les petits impressionnistes Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Un moment à partager avec son tout-petit, proposé par la compagnie ARTORA.

Réservation obligatoire, par téléphone au 01 46 07 35 05 , par mail à corinne.bouillet@paris.fr

auprès des bibliothécaires sur place. Précisez Nom, prénom et âge de l’enfant :)

A très vite !

Dans cet atelier inspiré de l’art impressionniste, les enfants explorent une technique de peinture propre. Une feuille de papier est glissée dans une pochette plastique, puis recouverte de peinture. En frottant et en tapotant sur le plastique, ils créent des mélanges et des effets de texture uniques, rappelant les jeux de lumière des impressionnistes, tout en gardant les mains propres et en s’amusant.

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Réservation par mail à

corinne.bouillet@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public tout-petits.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr



