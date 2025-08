Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 24 septembre 2025.

Et si, pour célébrer l’automne, vous participiez avec votre enfant à notre atelier créatif tout doux pour les 3-6 ans ? Bienveillant, chaleureux, ensemble on crée et on s’amuse ! Attention, peinture au rendez-vous, prévoir une blouse ou vieux t-shirt ;)

Un atelier créatif tout doux pour les 3-6 ans et leurs parents

Le mercredi 24 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

