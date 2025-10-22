Graine d’artiste d’Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’artiste d’Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 22 octobre 2025.

Les citrouilles poussent dans le jardin… On voit du orange du noir et du violet partout… qu’allons-nous mijoter ensemble avec les petits sorciers et les petites magiciennes ?…

Un atelier créatif pour les 5 ans et + spécial Halloween !

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/