Graine de Bonheur Vichy Vitalité Graine de Bonheur Vichy

Graine de Bonheur 7 rue Voltaire Vichy Allier

Début : 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-17 2026-04-25 2026-05-09

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Graine de Bonheur propose des séances gratuites de découverte Yoga Famille, Parent Enfant.
Renseignements et inscription par téléphone.
Graine de Bonheur 7 rue Voltaire Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20 

English :

As part of the Vichy Vitality program, Graine de Bonheur offers free discovery sessions: Family Yoga, Parent/Child.
Information and registration by phone.

