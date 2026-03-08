Graine de Bonheur Vichy Vitalité Graine de Bonheur Vichy

Graine de Bonheur Vichy Vitalité

Graine de Bonheur 7 rue Voltaire Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-25 2026-05-09

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Graine de Bonheur propose des séances gratuites de découverte Yoga Famille, Parent Enfant.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Graine de Bonheur 7 rue Voltaire Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20

English :

As part of the Vichy Vitality program, Graine de Bonheur offers free discovery sessions: Family Yoga, Parent/Child.

Information and registration by phone.

