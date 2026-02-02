Graine de citoyens Médiathèque La Bulle Courlandon
Graine de citoyens Médiathèque La Bulle Courlandon mercredi 4 mars 2026.
Graine de citoyens
Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 11:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Tout public
En mars 2026, les citoyens français seront invités à élire le maire de leur commune. Au sein de notre démocratie, chaque citoyen assure son bon fonctionnement, en votant notamment.
Atelier découverte symboles de la république les maires leurs rôles, les élections municipales, comment ça marche ? .
Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est +33 3 26 24 54 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Graine de citoyens
L’événement Graine de citoyens Courlandon a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne