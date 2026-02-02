Graine de citoyens Médiathèque La Bulle Courlandon

Graine de citoyens

Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

2026-03-04

Tout public

En mars 2026, les citoyens français seront invités à élire le maire de leur commune. Au sein de notre démocratie, chaque citoyen assure son bon fonctionnement, en votant notamment.

Atelier découverte symboles de la république les maires leurs rôles, les élections municipales, comment ça marche ? .

Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est +33 3 26 24 54 90

