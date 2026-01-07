Graine de jeu : OSMO GENIUS Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Osmo est un coffret contenant 5 jeux primés qui offrent tout ce dont les enfants ont besoin pour leur développement scolaire et personnel ! Les mathématiques, l’orthographe, la lecture, les arts et les sciences naturelles sont explorés avec de vraies pièces de jeu dans des univers d’apprentissage numériques.

Osmo a réussi l’alliance entre la technologie et la manipulation de pièces réelles. Les enfants utilisent de vraies pièces de jeu qu’ils placent devant l’iPad et qui prennent alors vie à l’écran de manière « magique ». Ils vont apprendre à leur rythme et développer des compétences essentielles.

Venez tester ce jeu avec vos bibliothécaires !

Pour les enfants à partir de 7 ans, à 16h

réservation obligatoire

Avec les animations « Graine de… » les bibliothécaires vous proposent des activités autour du livre, des jeux de société, du jardin, de la science, de la création.

Le mercredi 11 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

