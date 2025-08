Graine de livre Grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Envie d’écouter de belles histoires de noël et de chanter des chansons d’hiver avec votre enfant ? Ce moment est le vôtre ! Enfilez vos plus beaux pulls de noël et rendez-vous à la bibliothèque pour profiter d’un instant cosy et magique !

Des lectures pour les 3 ans et plus, spéciale Noël !

Le samedi 20 décembre 2025

de 11h15 à 12h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

