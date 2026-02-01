Graine de p’tits curieux Voyage en Préhistoire Courlandon
Graine de p'tits curieux Voyage en Préhistoire Courlandon jeudi 19 février 2026.
Graine de p’tits curieux Voyage en Préhistoire
7, rue Saint Laurent Courlandon Marne
2026-02-19 15:00:00
2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Tout public
Partez à la découverte des hommes préhistoriques et du rôle de l’art dans les grottes. Dans un premier temps, les participants seront invités à créer une fresque collective style peinture rupestre. Dans un second temps, après une présentation des outils essentiels de hommes des cavernes, les enfants créeront leurs propres outils à l’aide d’argile autodurcissante.
Flash-back garanti !
Réservé aux enfants de 8 à 10 ans .
7, rue Saint Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est
