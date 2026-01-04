Graine de science : Apprendre à coder… sans écran ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Apprendre à coder sans écran !

Les enfants exploreront le langage binaire, la logique, les déplacements et les bases de la programmation, tout en développant leur sens de l’observation et de la réflexion.

Conçu pour stimuler la curiosité et l’esprit critique, l’atelier apporte également des clés de compréhension sur le monde numérique qui nous entoure, dans un cadre ludique, accessible et collaboratif.

Présentation également du module Cubetto, petit robot éducatif mobile en bois qui permet de s’initier à la programmation dès 3 ans en s’amusant. Il fonctionne avec des piles et se déplace à l’aide de deux roues. Inspiré par la pédagogie Montessori et le langage LOGO, le robot se programme depuis le panneau de contrôle (en bois également) en y plaçant des blocs pour indiquer les direction à Cubetto. La séquence est envoyée au robot en appuyant sur le bouton d’action du Panneau d’interface, et Cubetto exécute alors les instructions dans l’ordre.

Atelier Graine de sciences – mercredi 15 avril – 16h

Pour les enfants de 8 à 13 ans

Apprendre en jouant, réfléchir en s’amusant, coder sans écran !

Et si vos enfants découvraient les secrets de l’informatique… sans écran ?

À travers des jeux, des défis et des activités de manipulation, cet atelier propose une première approche ludique du codage et de la pensée informatique.

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 17h10

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



