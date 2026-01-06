Graine de son Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Graine de son

Mercredi 4 février 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 11 février 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-04 2026-02-11

Offrez-vous une parenthèse enchantée en famille avec le spectacle musical Graine de son .

L’histoire ? Félicien, un scientifique farfelu et amoureux de la nature accompagne sa dernière création dans sa découverte du monde. Tout juste sortie d’une graine, elle se découvre un corps à tâtonner, à danser et une voix à balbutier, chanter, harmoniser. Elle découvre le monde par les sens et Félicien est là pour la guider.



Pour le plus grand bonheur du public, les deux personnages chantent et dansent le plaisir, célèbrent l’émerveillement et la joie de la découverte du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, de la vue et du goût. Ils fêtent le bonheur d’être dans son corps !



Bulles de savon, pop corn, mélodies, parfums… Dans ce spectacle, tous les sens sont sollicités. Venez vivre une expérience sensorielle en famille.



Interprétation Léa Zatte

Mise en scène Cie du Renard Bleu .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

