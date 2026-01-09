Graine d’histoire Salle Pierre Rondier Thénezay Thénezay

Graine d’histoire

Par Clotilde Gilles (Cie La Grande Ourse)

Gros pépère violoncelle se réveille… Il se présente en musique, timide, joyeux, ému… il parle. Tour à tour, il devient objet, grenier, terre à planter, personnage…

Tantôt conteur ou accompagnateur d’une chanson, le violoncelle est l’élément visuel et sonore principal. D’autres petits instruments viendront nous rendre visite le temps d’une histoire ou d’une comptine. Devenus les héros d’un récit, les instruments se métamorphosent le violoncelle baille, la flûte devient brouette, tout est sens

dessus dessous !

Des chansons tendres, des contes choisis, le répertoire est traditionnel, remanié à la façon

de Clotilde Gilles, pour nous raconter la curiosité de l’enfance, ses câlins, ses jeux…

Public 3-6 ans

Salle Pierre Rondier Thénezay 1 Cité Rondier Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

