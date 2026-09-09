Graines au vent – 6ème édition Salle des fêtes et ses abords Saint-Paul

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes et ses abords · Saint-Paul

Informations pratiques

Saint-Paul

Graines au vent – 6ème édition

Salle des fêtes et ses abords Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

6ème édition de Graines au vent, fête de la nature, du jardinage au naturel et de l’économie circulaire.

Le samedi, atelier participatif couture pour venir créer ses emballages cadeaux durables, balade botanique et goûter, soirée astronomie.

Le dimanche, troc de plantes, marché de producteurs et créateurs, ateliers créatifs et pour la première fois, un vélo à smoothies. Expo concours photos. Food truck à midi.

Vide-greniers sur la place des Platanes. .

Salle des fêtes et ses abords Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Graines au vent – 6ème édition

L’événement Graines au vent – 6ème édition Saint-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin