Graines au vent – 6ème édition Salle des fêtes et ses abords Saint-Paul
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes et ses abords · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Graines au vent – 6ème édition
Salle des fêtes et ses abords Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
6ème édition de Graines au vent, fête de la nature, du jardinage au naturel et de l’économie circulaire.
Le samedi, atelier participatif couture pour venir créer ses emballages cadeaux durables, balade botanique et goûter, soirée astronomie.
Le dimanche, troc de plantes, marché de producteurs et créateurs, ateliers créatifs et pour la première fois, un vélo à smoothies. Expo concours photos. Food truck à midi.
Vide-greniers sur la place des Platanes. .
Salle des fêtes et ses abords Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr
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English : Graines au vent – 6ème édition
L’événement Graines au vent – 6ème édition Saint-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin
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