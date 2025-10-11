Graines au Vent Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Le deuxième week-end d’octobre, c’est le rendez-vous de tous les amoureux de la nature, du jardinage au naturel avec Graines au vent .

Des animations et des expositions dès le samedi, et un marché le dimanche toute la journée.

Samedi, balade « cueillette sauvage » et goûter gourmand.

Atelier couture participatif de création de sacs en tissu. Soirée astronomie, causerie et observation du ciel.

Dimanche, marché avec des créateurs, artisans, producteurs… concours photo pour adultes et juniors … Foodtruck et buvette. .

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

L’événement Graines au Vent Saint-Paul a été mis à jour le 2025-09-12 par SPL Terres de Limousin