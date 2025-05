Graines d’artistes du monde entier 2025 – Troyes, 17 juin 2025 09:00, Troyes.

Aube

Graines d’artistes du monde entier 2025 Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 09:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-17

L’IMAJ Centre pour l’UNESCO présente la 32e édition de son exposition internationale, véritable vitrine de l’expression artistique des enfants et des jeunes du monde entier. Peintures, dessins, sculptures, installations la créativité des nouvelles générations s’affirme ici comme vecteur de dialogue et de paix.



> Une cinquantaine d’installations artistiques collectives réalisées par les écoles de Troyes et du département de l’Aube.

> Les 100 lauréats du Concours international d’arts plastiques.



Inscrite dans le cadre de la Semaine internationale de l’éducation artistique promue par l’UNESCO, cette exposition rend hommage à l’engagement des jeunes pour un monde plus solidaire et plus créatif.



Des outils pédagogiques d’aide à la visite sont proposés gratuitement pour petits et grands.



Ateliers d’éveil artistique



Du mardi 17 au vendredi 20 juin pour les scolaires, sur inscription.

En accès libre pour tous, le mercredi 18 juin et le samedi 21 juin, avec Brigitte EMONET, Maxime FRAIROT, Sidonie GUILBERT, Jérémie MARIÉ, Rachel MATHAUX, Delphine REGNEAULT, Tina SCHUH, Maria SKREBTSOVA, Marie-Claire VERNEUIL, Violaine WARCHOL, Hiba KHAMLICHI (Maroc) et l’Académie Perla (Mexique).

En accès libre pour tous le mercredi 29 mai (9h30 et 13h30) et le samedi 1er juin (14h00).



PROGRAMME :



>> Mardi 17 juin

19h00 Inauguration et verre de l’amitié.



>> Mercredi 18 juin

14h30 Conférence Le geste artistique chez l’enfant et le jeune

par Anthony CARDOSO, Commissaire d’exposition.

15h00 Lecture, en partenariat avec la médiathèque Jacques Chirac

18h00 Remises de diplômes :

– Ateliers découverte du patrimoine.

– Ateliers de pratique artistique des espaces intergénérationnels, centres de loisirs et médiathèques.



>> Jeudi 19 juin

18h00 Remise de diplômes des ateliers de pratique artistique en milieu scolaire.



>> Vendredi 20 juin

18h30 Remise des reproductions aux parrains 2025.

20h00 Dîner convivial animé par Yves ROMAO, payant sur inscription, places limitées (renseignements 03 25 76 11 11 ou contact@centre-unesco-troyes.org).



>> Samedi 21 juin

14h00 Ateliers d’éveil artistique (accès libre)

16h00 Remise des prix aux lauréats du Concours international d’arts plastiques édition 2025.



Artiste invitée d’honneur

Artiste plasticien français, Jérémie Marié présentera une sélection de ses oeuvres et animera un atelier d’éveil artistique pour le jeune public.



Jeune artiste à l’honneur

Figure montante de l’art contemporain marocain, Hiba Khamlichi a été plusieurs fois lauréate du Concours Graines d’artistes du monde entier. Depuis l’âge de 8 ans, elle partage un univers graphique singulier, riche en symboles et en couleurs, porteur d’un message de paix et de fraternité.



Pays à l’honneur Le Maroc

En 2025, le Maroc est mis à l’honneur à travers l’exposition de Hiba Khamlichi et un atelier artistique animé par la jeune artiste. .

Espace Argence

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 11 11 contact@centre-unesco-troyes.org

L’événement Graines d’artistes du monde entier 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne