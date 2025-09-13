Graines de culture balade découverte des plantes sauvages de la Crau Médiathéque d’Entressen Istres

Graines de culture balade découverte des plantes sauvages de la Crau

Samedi 13 septembre 2025 de 14h30 à 16h30. Médiathéque d’Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Grâce aux notions de botanique données par l’animatrice, les participants pourront identifier les différentes plantes, connaître leur usage et précaution d’emploi.

Proposée par Aliénor Rives, herboriste (association “La part sauvage”).

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. .

Médiathéque d’Entressen Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Thanks to the botanical knowledge provided by the presenter, participants will be able to identify the various plants and learn about their uses and precautions for use.

German :

Anhand der botanischen Kenntnisse, die die Kursleiterin vermittelt, können die Teilnehmer/innen die verschiedenen Pflanzen identifizieren und ihre Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen kennen lernen.

Italiano :

Grazie alle conoscenze botaniche fornite dal relatore, i partecipanti saranno in grado di identificare le diverse piante e di conoscerne gli usi e le precauzioni d’uso.

Espanol :

Gracias a los conocimientos botánicos aportados por el presentador, los participantes podrán identificar las distintas plantas y conocer sus usos y precauciones de empleo.

