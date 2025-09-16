Graines de culture : échangez vos boutures ! Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Graines de culture : échangez vos boutures ! Médiathèque André Roussin (CEC) Istres mardi 16 septembre 2025.

Graines de culture : échangez vos boutures !

Du 16/09 au 15/11/2025 du lundi au samedi. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Mise en place d’un espace pour échanger des boutures dans les médiathèques d’Entressen Adultes, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-St-Louis-du-Rhône.

Comme le principe du troc, les usagers pourront déposer et prendre des boutures et des plants. Durant cette période, les bibliothécaires proposeront également des ateliers boutures et semis, un jeu de reconnaissance de graines et de devinettes.

Pour tout public

Renseignements au 04 90 50 52 65 .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 65

English :

Set up a space for exchanging cuttings in the Entressen Adult, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas and Port-St-Louis-du-Rhône media libraries.

German :

Einrichtung eines Bereichs zum Austausch von Stecklingen in den Mediatheken von Entressen Adultes, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas und Port-St-Louis-du-Rhône.

Italiano :

Creazione di uno spazio per lo scambio di ritagli nelle mediateche Entressen Adult, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas e Port-St-Louis-du-Rhône.

Espanol :

Creación de un espacio de intercambio de recortes en las mediatecas de Entressen Adult, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas y Port-St-Louis-du-Rhône.

