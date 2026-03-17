Graines de Mômes Spectacle Ma boîte à couleurs de la Cie Dakatchiz Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Graines de Mômes Spectacle Ma boîte à couleurs de la Cie Dakatchiz Médiathèque du Rouillacais Rouillac mercredi 10 juin 2026.
Graines de Mômes Spectacle Ma boîte à couleurs de la Cie Dakatchiz
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10 11:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Une jeune fille aux allures de poupée se réveille dans une boite toute blanche…
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
A doll-like girl wakes up in an all-white box…
L’événement Graines de Mômes Spectacle Ma boîte à couleurs de la Cie Dakatchiz Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais