Graines de moutards à Assier Histoires de mômes, en avant la musique ! Assier
Graines de moutards à Assier Histoires de mômes, en avant la musique ! Assier mercredi 4 mars 2026.
Graines de moutards à Assier Histoires de mômes, en avant la musique !
Rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière
Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière. Au fil des pages, laissez-vous bercer par les mélodies d’hier et d’aujourd’hui et surtout n’hésitez pas à les fredonner!
.
Rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From nursery rhymes to instruments, from vinyl to MP3, books tell the story of music in their own way
L’événement Graines de moutards à Assier Histoires de mômes, en avant la musique ! Assier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac