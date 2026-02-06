Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos Béduer

Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos

château de Béduer Béduer Lot

2026-03-07 16:00:00

2026-03-07 17:30:00

2026-03-07 2026-03-08

Au château de Béduer, chaque mur garde l’écho des siècles et de ses illustres

occupants… Une visite à double voix où musique et récits se répondent, comme une fête suspendue dans le temps, pour découvrir le château autrement. Venez parés de vos plus beaux costumes de fête pour partager ce moment en famille !

château de Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

At Château de Béduer, every wall keeps the echo of the centuries and its illustrious

occupants? A dual-voice tour where music and storytelling respond to each other, like a party suspended in time, to discover the château in a different way

