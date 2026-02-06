Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos Béduer
Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos Béduer samedi 7 mars 2026.
Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos
château de Béduer Béduer Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Au château de Béduer, chaque mur garde l’écho des siècles et de ses illustres
occupants… Une visite à double voix où musique et récits se répondent, comme une fête suspendue dans le temps, pour découvrir le château autrement
Au château de Béduer, chaque mur garde l’écho des siècles et de ses illustres
occupants… Une visite à double voix où musique et récits se répondent, comme une fête suspendue dans le temps, pour découvrir le château autrement. Venez parés de vos plus beaux costumes de fête pour partager ce moment en famille !
.
château de Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Château de Béduer, every wall keeps the echo of the centuries and its illustrious
occupants? A dual-voice tour where music and storytelling respond to each other, like a party suspended in time, to discover the château in a different way
L’événement Graines de Moutards à Béduer, visite le château aux mille échos Béduer a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac