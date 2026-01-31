Graines de Moutards à Cajarc, atelier le show des marionnettes

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-02 16:30:00

Date(s) :

2026-03-02

Atelier créatif !

Vivez en famille un moment de création et de fantaisie! Avec du papier, du carton, des boules de polystyrène, du bois, de la feutrine, des tissus ou même de vieilles chaussettes… confectionnez des marionnettes

Atelier créatif !

Vivez en famille un moment de création et de fantaisie! Avec du papier, du carton, des boules de polystyrène, du bois, de la feutrine, des tissus ou même de vieilles chaussettes… confectionnez des marionnettes. Julie et Marie seront là pour vous

guider et partager leurs astuces créatives. À vos ciseaux et c'est parti pour le show!

.

Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop!

Enjoy a moment of creation and fantasy with your family! Use paper, cardboard, Styrofoam balls, wood, felt, fabric or even old socks to make puppets, puppets, puppets, puppets!

L’événement Graines de Moutards à Cajarc, atelier le show des marionnettes Cajarc a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Figeac