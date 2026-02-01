Graines de Moutards à Cajarc, histoires de mômes en avant la musique ! Cajarc
Graines de Moutards à Cajarc, histoires de mômes en avant la musique !
salle des associations Cajarc Lot
Début : 2026-02-27 10:00:00
En piste pour des lectures !
Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière
Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière. Au fil des pages, laissez-vous bercer par les mélodies d’hier et d’aujourd’hui et surtout n’hésitez pas à les fredonner!
salle des associations Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
English :
Let’s get reading!
From nursery rhymes to instruments, from vinyl to MP3, books tell the story of music in their own way
