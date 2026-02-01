Graines de Moutards à Cajarc, histoires de mômes en avant la musique !

salle des associations Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

En piste pour des lectures !

Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière

En piste pour des lectures !

Des comptines aux instruments, du vinyle au MP3, les livres racontent la musique à leur manière. Au fil des pages, laissez-vous bercer par les mélodies d’hier et d’aujourd’hui et surtout n’hésitez pas à les fredonner!

.

salle des associations Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get reading!

From nursery rhymes to instruments, from vinyl to MP3, books tell the story of music in their own way

L’événement Graines de Moutards à Cajarc, histoires de mômes en avant la musique ! Cajarc a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Figeac