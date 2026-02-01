Graines de Moutards à Felzins, tous en piste Alors on danse ? Boumshakalaka ! Felzins

Graines de Moutards à Felzins, tous en piste Alors on danse ? Boumshakalaka !

Le festival graines de Moutards continue sur la danse !

Accompagnés du breakdancer Blaise Stecky, de la cie X-Trem Fusion, explorez, osez

et réinventez le mouvement. Au programme échauffement et mise en corps, pour finir

par la création d’une pièce chorégraphique restituée en public, à la suite du spectacle

Boumshakalaka. Amateur ou confirmé, cette animation est faite pour vous !

tiers-lieu Quinte et sens Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

The graines de Moutards festival continues with dance!

Accompanied by breakdancer Blaise Stecky, from cie X-Trem Fusion, explore, dare

and reinvent movement

