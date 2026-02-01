Graines de Moutards à Felzins, tous en piste Alors on danse ? Boumshakalaka ! Felzins
Graines de Moutards à Felzins, tous en piste Alors on danse ? Boumshakalaka ! Felzins samedi 28 février 2026.
Graines de Moutards à Felzins, tous en piste Alors on danse ? Boumshakalaka !
tiers-lieu Quinte et sens Felzins Lot
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 13:00:00
fin : 2026-02-28 15:00:00
2026-02-28
Le festival graines de Moutards continue sur la danse !
Accompagnés du breakdancer Blaise Stecky, de la cie X-Trem Fusion, explorez, osez
et réinventez le mouvement. Au programme échauffement et mise en corps, pour finir
par la création d’une pièce chorégraphique restituée en public, à la suite du spectacle
Boumshakalaka. Amateur ou confirmé, cette animation est faite pour vous !
tiers-lieu Quinte et sens Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
English :
The graines de Moutards festival continues with dance!
Accompanied by breakdancer Blaise Stecky, from cie X-Trem Fusion, explore, dare
and reinvent movement
