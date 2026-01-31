Graines de Moutards à Figeac, ciné la fabrique des monstres Figeac

Graines de Moutards à Figeac, ciné la fabrique des monstres

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-06 2026-03-08

Embarquez dans la drôle et un peu folle aventure de La fabrique des monstres !

Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus. P'tit Cousu, sa toute première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres. Jusqu’au jour où un cirque

débarque en ville… P'tit Cousu pourrait bien être la star de son futur spectacle…

Attention fous rires garantis!

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Enter the funny and slightly mad adventure of The Monster Factory!

In the old castle of Grottegroin, a mad scientist is constantly making, patching up and inventing wacky monsters

