Graines de Moutards à Figeac la parade loufoque

centre social, place vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Déambulation festive !

Munis de vos masques farfelus, costumes décalés et maquillages de fête, venez grossir les rangs de notre parade colorée! Un cortège unique et joyeux, au rythme des tambours et autres casseroles

Munis de vos masques farfelus, costumes décalés et maquillages de fête, venez grossir les rangs de notre parade colorée! Un cortège unique et joyeux, au rythme des tambours et autres casseroles. Petits et grands enfants entrez dans la danse !

centre social, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Festive strolling!

Wearing your wacky masks, offbeat costumes and festive make-up, come and swell the ranks of our colorful parade! A unique and joyful procession, to the rhythm of drums and pots and pans!

L’événement Graines de Moutards à Figeac la parade loufoque Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac