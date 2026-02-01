Graines de Moutards à Figeac, petit théâtre d’images Kamishibaï

Ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez le Kamishibaï ou l’art de raconter des histoires à travers des illustrations

Découvrez le Kamishibaï ou l’art de raconter des histoires à travers des illustrations. Au programme de ce petit théâtre d’images venu du Japon: Les visages du Carnaval, une histoire colorée pour découvrir les différents masques et fêtes costumées dans le monde. L’occasion de fabriquer son propre masque en suivant! Manège d’Hiver, un voyage féerique au cœur de l’hiver, entre nature, animaux et chocolat chaud !

.

Ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 91 76 ludo.fedepartir@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Kamishibaï or the art of storytelling through illustrations

L’événement Graines de Moutards à Figeac, petit théâtre d’images Kamishibaï Figeac a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Figeac