Graines de Moutards à Figeac, popote & papote sucreries antiques Figeac

Graines de Moutards à Figeac, popote & papote sucreries antiques
centre social, place vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-06 14:00:00
2026-03-06
Atelier cuisine !
Voyagez dans le temps et découvrez les gourmandises de l’antiquité
Voyagez dans le temps et découvrez les gourmandises de l’antiquité. Un atelier où l’on papote tout en faisant la popote, l’assurance d’un bon moment à partager. Et pour déguster ces délicieux mets, rendez-vous à 16h au musée Champollion! La boucle est bouclée!
centre social, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
English :
Cooking workshop!
Take a trip back in time and discover the delicacies of antiquity
