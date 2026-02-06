Graines de Moutards à Figeac, popote & papote sucreries antiques

centre social, place vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Atelier cuisine !

Voyagez dans le temps et découvrez les gourmandises de l’antiquité

Atelier cuisine !

Voyagez dans le temps et découvrez les gourmandises de l’antiquité. Un atelier où l’on papote tout en faisant la popote, l’assurance d’un bon moment à partager. Et pour déguster ces délicieux mets, rendez-vous à 16h au musée Champollion! La boucle est bouclée!

.

centre social, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking workshop!

Take a trip back in time and discover the delicacies of antiquity

L’événement Graines de Moutards à Figeac, popote & papote sucreries antiques Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac