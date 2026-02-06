Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party Figeac
Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party Figeac jeudi 5 mars 2026.
Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party
ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 20:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Mettez-vous au défi avec Pummel Party !
Voilà une partie de jeu vidéo amusante où les équipes s'affrontent à grand renfort de mini-jeux absurdes et hilarants
Mettez-vous au défi avec Pummel Party !
Voilà une partie de jeu vidéo amusante où les équipes s'affrontent à grand renfort de mini-jeux absurdes et hilarants. Pop-corn et bar à sirops vous permettront de tenir sur la durée. Que vous soyez joueur ou spectateur, rires et amusements garantis!
.
ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 91 76 ludo.fedepartir@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Challenge yourself with Pummel Party!
Here’s a fun video game where teams compete against each other with absurd and hilarious mini-games
L’événement Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac