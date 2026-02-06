Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party Figeac

Graines de Moutards à Figeac Soirée jeu vidéo, Pummel Party

ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Voilà une partie de jeu vidéo amusante où les équipes s'affrontent à grand renfort de mini-jeux absurdes et hilarants. Pop-corn et bar à sirops vous permettront de tenir sur la durée. Que vous soyez joueur ou spectateur, rires et amusements garantis!

ludothèque, 2 rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 91 76 ludo.fedepartir@orange.fr

English :

Challenge yourself with Pummel Party!

Here’s a fun video game where teams compete against each other with absurd and hilarious mini-games

