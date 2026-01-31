Graines de Moutards à Lacapelle-Marival le carnaval de la forêt

Médiathèque Maison des services Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Le carnaval de la forêt est un atelier créatif !

Dans la forêt profonde, de drôles de créatures dansent la farandole des saisons.

Accompagnés par la dessinatrice Audrey Cogny, venez créer un des personnages

de cette joyeuse sarabande, avec des éléments récoltés dans la nature. En féerie

tout est permis!

Médiathèque Maison des services Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 astrolabe@grand-figeac.fr

English :

The forest carnival is a creative workshop!

In the deep forest, funny creatures dance the farandole of the seasons.

Accompanied by cartoonist Audrey Cogny, come and create one of the characters

of this merry saraband, with elements gathered in nature

L’événement Graines de Moutards à Lacapelle-Marival le carnaval de la forêt Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Lacapelle Marival