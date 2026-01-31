Graines de Moutards à Lacapelle-Marival le carnaval de la forêt Lacapelle-Marival
Graines de Moutards à Lacapelle-Marival le carnaval de la forêt
Médiathèque Maison des services Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 15:00:00
fin : 2026-03-05 17:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Le carnaval de la forêt est un atelier créatif !
Dans la forêt profonde, de drôles de créatures dansent la farandole des saisons.
Accompagnés par la dessinatrice Audrey Cogny, venez créer un des personnages
de cette joyeuse sarabande, avec des éléments récoltés dans la nature. En féerie
tout est permis!
Médiathèque Maison des services Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 astrolabe@grand-figeac.fr
English :
The forest carnival is a creative workshop!
In the deep forest, funny creatures dance the farandole of the seasons.
Accompanied by cartoonist Audrey Cogny, come and create one of the characters
of this merry saraband, with elements gathered in nature
