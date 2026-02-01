Graines de Moutards à Latronquière We Are The Champions Latronquière

Graines de Moutards à Latronquière We Are The Champions

2026-02-22 15:00:00

2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Ateliers expressifs proposés dans le cadre du projet Latronquière 2040.

C’est parti pour célébrer Latronquière 2040! Oui oui vous avez bien compris Latronquière se lance dans la préparation des prochains Jeux Olympiques ! Pour l’occasion, glissez-vous dans la peau des supporters et supportrices de demain

C’est parti pour célébrer Latronquière 2040! Oui oui vous avez bien compris Latronquière se lance dans la préparation des prochains Jeux Olympiques ! Pour l’occasion, glissez-vous dans la peau des supporters et supportrices de demain. Percussions, chants, danse collective, gestes de fête, expérimentez différents ateliers, en compagnie d’une chorégraphe et d’un musicien de la compagnie L’Ours à pied.

Un avant-goût de la grande cérémonie festive du 27 juin 2026 au Lac du Tolerme,

à noter dans vos agendas!

.

Espace culturel Latronquière 46210 Lot Occitanie

Expressive workshops offered as part of the Latronquière 2040 project.

It’s off to celebrate Latronquière 2040! Yes, that’s right, Latronquière is gearing up for the next Olympic Games! For the occasion, slip into the shoes of tomorrow?s fans!

