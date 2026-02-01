Graines de Moutards à Leyme pyjama party, les histoires prennent vie !

Médiathèque, 81, rue principale Leyme Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 17:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Lectures, jeux et projection cinéma !

La médiathèque ouvre de nuit pour une pyjama party de folie !

Découvrez des histoires joyeuses et portez haut leurs couleurs avec les tatouages éphémères de la maquilleuse artistique Magali Lac

Lectures, jeux et projection cinéma !

La médiathèque ouvre de nuit pour une pyjama party de folie !

Découvrez des histoires joyeuses et portez haut leurs couleurs avec les tatouages éphémères de la maquilleuse artistique Magali Lac. Continuez par des jeux et gourmandises avant de terminer la soirée par la projection d’un film. Et surtout n’oubliez pas votre tenue en pilou pilou!

.

Médiathèque, 81, rue principale Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings, games and a cinema screening!

The media library opens at night for a crazy pyjama party!

Discover happy stories and wear their colors high with ephemeral tattoos from artistic make-up artist Magali Lac

L’événement Graines de Moutards à Leyme pyjama party, les histoires prennent vie ! Leyme a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Lacapelle Marival