Graines de Moutards à Livernon C’est la fête à l’opéra Livernon

Graines de Moutards à Livernon C’est la fête à l’opéra

salle des associations Livernon Lot

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Début : 2026-03-03 10:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Lecture-théâtrale !

Il n’y a pas d’âge pour aller à l’opéra! Chantez, dansez et laissez-vous embarquer par une histoire pleine d’éclat, animée par Emmanuelle Dorvault.

Il n'y a pas d'âge pour aller à l'opéra! Chantez, dansez et laissez-vous embarquer par une histoire pleine d'éclat, animée par Emmanuelle Dorvault.

salle des associations Livernon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Theatrical reading!

There’s no age limit to opera! Sing, dance and let yourself be carried away by a story full of sparkle, hosted by Emmanuelle Dorvault.

