Graines de Moutards à Saint-Felix, tous en piste Boumshakalaka Saint-Félix

Graines de Moutards à Saint-Felix, tous en piste Boumshakalaka

salle des fêtes Saint-Félix Lot

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le festival graines de Moutards continue sur la danse !

Accompagnés du breakdancer Blaise Stecky, de la cie X-Trem Fusion, explorez, osez

et réinventez le mouvement. Au programme échauffement et mise en corps, pour finir

par la création d’une pièce chorégraphique restituée en public, à la suite du spectacle

Boumshakalaka. Amateur ou confirmé, cette animation est faite pour vous !

.

salle des fêtes Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

The graines de Moutards festival continues with dance!

Accompanied by breakdancer Blaise Stecky, from cie X-Trem Fusion, explore, dare

and reinvent movement

