Graines de Moutards, atelier créatif à Figeac le masque en fête !

Centre Social, Place vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-28

Que ce soit à Rio, Venise, ou Dunkerque, les carnavals s'accompagnent toujours de costumes spectaculaires ! Participez à deux ateliers de création, pour transformer cartons, bouchons, feuilles et objets du quotidien en masques géants. Une ode à la joie, à la créativité et au faire ensemble.

Centre Social, Place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Whether in Rio, Venice or Dunkirk, carnivals are always accompanied by spectacular costumes! Take part in two creative workshops, transforming cardboard, corks, leaves and everyday objects into giant masks

