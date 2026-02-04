Graines de Moutards au château d’Assier Battle Royale

Château d’Assier Assier Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Animation théâtro-dansée

Nobles damoiseaux et gentes demoiselles, Galiot de Genouillac, bâtisseur du château d’Assier, vous convie à un bal pas comme les autres

Animation théâtro-dansée

Nobles damoiseaux et gentes demoiselles, Galiot de Genouillac, bâtisseur du château d’Assier, vous convie à un bal pas comme les autres. Une joute… de danse! Formez vos équipes, parez-vous de vos plus beaux atours de la Renaissance et affrontez vous tout en élégance et en audace sur les airs entraînants de la musique d’époque. Que les plus inventifs gagnent !

.

Château d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical and dance animation

Nobles damoiseaux et gentes demoiselles, Galiot de Genouillac, builder of the Château d?Assier, invites you to a ball unlike any other

L’événement Graines de Moutards au château d’Assier Battle Royale Assier a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac