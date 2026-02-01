Graines de Moutards au musée Champollion nouveau terrain de jeux Figeac

Graines de Moutards au musée Champollion nouveau terrain de jeux

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-03

Jeux de plateau !

Et si vous veniez jouer au musée ?

Le temps d’un après-midi, la ludothèque déménage dans la maison natale de Champollion. Installez-vous confortablement dans les salles du musée pour jouer à votre jeu préféré ou en découvrir de nouveaux. De quoi découvrir le musée autrement!

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

Board games!

What if you came to play at the museum?

For one afternoon, the toy library moves to Champollion’s birthplace

