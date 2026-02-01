Graines de moutards au Musée Champollion, visite jeu écrire la danse ! Figeac
1 place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-04
Comment les chorégraphes et les danseurs mémorisent et transmettent-ils la danse? Plongez dans les coulisses de la création chorégraphique et découvrez les multiples façons d’écrire le mouvement. Des systèmes de notation surprenants, inventifs… à votre tour d’essayer!
.
1 place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
English :
How do choreographers and dancers memorize and transmit dance? Go behind the scenes of choreographic creation and discover the many ways in which movement is written
