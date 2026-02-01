Graines de Moutards, ciné la Grande Rêvasion

Astrolabe, 2, bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-03-01

Préparez-vous à plonger dans un monde fantastique, drôle et surprenant avec le film La Grande Rêvasion (2026, 45 min)

Préparez-vous à plonger dans un monde fantastique, drôle et surprenant avec le film La Grande Rêvasion (2026, 45 min). Alors que le spectacle de l'école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n'ose pas rejoindre ses camarades qui montent sur scène. Pour se cacher, elle file s'enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d'un nuage aussi moelleux qu'impénétrable. Le rêve!

.

Astrolabe, 2, bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prepare to plunge into a fantastic, funny and surprising world with the film La Grande Rêvasion (2026, 45 min.)

L’événement Graines de Moutards, ciné la Grande Rêvasion Figeac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Figeac