Graines de Moutards, Ciné Olivia

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 EUR

Général

Date et horaire :

Début : 2026-02-26 15:30:00

Fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-28

Avec le film d’animation Olivia (2026), hommage au rire et à l’amitié.

Olivia a 12 ans quand son quotidien est bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure!

D’après le roman La Vie est un film de Maite Carranza, qui rappelle qu’il y a toujours de la magie même dans les moments les plus sombres.

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

L’événement Graines de Moutards, Ciné Olivia Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac