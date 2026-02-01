Graines de Moutards, ciné Tous en scène, film et karaoké ! Figeac

Graines de Moutards, ciné Tous en scène, film et karaoké !

Astrolabe, 2, bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 18:30:00

2026-02-27

Cinéma participatif !

Un petit karaoké ça vous tente? Inspirez-vous des personnages exubérants du film d'animation Tous en scène (2017, 1h48) avant de pousser la chansonnette. L’occasion de montrer vos talents cachés ou de chanter comme des casseroles. Ambiance garantie!

L’histoire de Buster Moon, à la tête d’un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Pour sauver son établissement, il organise une compétition mondiale de chant. Les cinq candidats retenus, vont venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Astrolabe, 2, bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Participatory cinema!

How about a little karaoke? Take inspiration from the exuberant characters in the animated film Tous en scène (2017, 1h48) before singing along!

