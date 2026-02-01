Graines de Moutards Hist’art de mômes

médiathèque, 2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Lecture d’albums et d’œuvres d’art !

Lecture d’albums et d’œuvres d’art Tableau, livre, art ou histoire? Et si c'était tout ça

à la fois? Deux voix entrelacées vous racontent albums et œuvres d'art

Lecture d’albums et d’œuvres d’art !

Lecture d’albums et d’œuvres d’art Tableau, livre, art ou histoire? Et si c'était tout ça

à la fois? Deux voix entrelacées vous racontent albums et œuvres d'art. Laissez vagabonder votre imaginaire et donnez libre court à vos émotions!

.

médiathèque, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book and artwork reading!

Book and artwork reading Picture, book, art or story? What if it were all of these

at once? Two intertwined voices tell you about albums and works of art

L’événement Graines de Moutards Hist’art de mômes Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par Pnr des Causses du Quercy