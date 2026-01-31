Graines de Moutards , médiathèque de Latronquière le carnaval de la forêt

2 place des Écoles Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Le carnaval de la forêt est un atelier créatif !

Dans la forêt profonde, de drôles de créatures dansent la farandole des saisons

Le carnaval de la forêt est un atelier créatif !

Dans la forêt profonde, de drôles de créatures dansent la farandole des saisons. Accompagnés par la dessinatrice Audrey Cogny, venez créer un des personnages de cette joyeuse sarabande, avec des éléments récoltés dans la nature. En féerie tout est permis !

.

2 place des Écoles Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The forest carnival is a creative workshop!

In the deep forest, funny creatures dance the farandole of the seasons

L’événement Graines de Moutards , médiathèque de Latronquière le carnaval de la forêt Latronquière a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Figeac