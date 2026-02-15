Graines de moutards, ouverture du festival à Capdenac-Gare Just dance !a Figeac

Graines de moutards, ouverture du festival à Capdenac-Gare Just dance !a

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Ouverture du festival graines de Moutards just dance ! cinéma participatif

SALLE ATMOSPHÈRE

Pour fêter l’ouverture de la quinzaine, la salle de cinéma se transforme en dancefloor géant ! De 15h à 16h en famille ou entre amis, venez vous déhancher sur le jeu vidéo JUST DANCE, diffusé sur grand écran. Et après l’effort, place au goûter. À 17h projection du film d’animation Ballerina (2016, 1h30) . L’Histoire de Félicie, une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion: la danse. Avec son meilleur ami Victor, ils s’enfuient à Paris, la ville lumière ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou: devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris. Que la fête commence !

Pour qui: Tout public, à partir de 6 ans. Durée: 3h30 tout compris. Tarif: Gratuit.

Jauge limitée, réservation fortement conseillée. Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac. .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Opening of the graines de Moutards festival: just dance! participatory cinema

