Graines de Moutards, visite atelier enfant Osiris Végétant au musée Champollion Figeac Figeac

Graines de Moutards, visite atelier enfant Osiris Végétant au musée Champollion Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : 2026-02-27 14:30:00

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !

Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris ! .

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

In Egypt, to celebrate Osiris, the god of the dead but also the god of fertility and plant growth, Osiris were made of clay, planted with barley seeds and watered

