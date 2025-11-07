Graines de Moutards visite-Jeu Le Mystère de la Momie , musée Champollion à Figeac Figeac
Graines de Moutards visite-Jeu Le Mystère de la Momie , musée Champollion à Figeac
place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-03-05 14:30:00
2026-03-05
Le Musée Champollion propose aux enfants une visite originale du Musée. C’est la panique au musée, la momie est victime d’une malédiction et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris. Il faut comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au delà. Pour cela il faudra étudier la momie et tout ce qui l’entoure il s’agit de vérifier que les différentes étapes des rituels funéraires ont bien été accomplies ! .
place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
English :
The Champollion Museum offers children an original tour of the museum
German :
Das Champollion-Museum bietet Kindern eine originelle Museumsführung an
Italiano :
Il Museo Champollion offre ai bambini un’originale visita del museo
Espanol :
El Museo Champollion ofrece a los niños un original recorrido por el museo
