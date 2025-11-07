Graines de Moutards visite-Jeu Le Mystère de la Momie , musée Champollion à Figeac

place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Le Musée Champollion propose aux enfants une visite originale du Musée

Le Musée Champollion propose aux enfants une visite originale du Musée. C’est la panique au musée, la momie est victime d’une malédiction et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris. Il faut comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au delà. Pour cela il faudra étudier la momie et tout ce qui l’entoure il s’agit de vérifier que les différentes étapes des rituels funéraires ont bien été accomplies ! .

place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

The Champollion Museum offers children an original tour of the museum

German :

Das Champollion-Museum bietet Kindern eine originelle Museumsführung an

Italiano :

Il Museo Champollion offre ai bambini un’originale visita del museo

Espanol :

El Museo Champollion ofrece a los niños un original recorrido por el museo

L’événement Graines de Moutards visite-Jeu Le Mystère de la Momie , musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Figeac